"Cette météo n'a pour l'instant rien d'absolument anormal" estime le directeur du centre météo à Toulouse

Orages violents, pluies intenses, rafales vent, chutes de grêle : comme toute la moitié Sud, la région toulousaine subit depuis le milieu du printemps plusieurs épisodes météos assez chaotiques. Est-ce la normale pour des mois de mai et juin ? Comment le climat évolue-t-il en Midi-Pyrénées ces dernières années? On en parle avec notre invité, Samuel Morin, Le CNRM est une unité de recherche de Météo France et du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) présente à Toulouse notamment.

France Bleu Occitanie : On a un mois de juin orageux, venteux, chaud, quasiment tropical. J'exagère?

Samuel Morin : "Non, on a une situation effectivement où il fait plus chaud que les références des dernières décennies, mais sans excès. On a depuis plusieurs semaines une succession d'épisodes orageux qui touchent la région et avec des orages qui se décalent généralement vers le nord-est. Et ça va continuer encore comme ça pendant quelques jours.

Est-ce que c'est normal d'avoir autant d'orages en mois de juin?

Le mois de juin, c'est un mois qui est généralement caractérisé par ce type de journée orageuse. Alors certaines années plus que d'autres. Il se trouve que cette année, on a effectivement des conditions orageuses qui se succèdent jour après jour. Mais on n'est pas encore dans un stade où on peut juger que c'est absolument anormal.

Ce qui marque, ce sont ces orages courts et violents. Comment les caractérisez-vous scientifiquement ?

En région Occitanie comme au delà, on a des orages qui ont la caractéristique de passer relativement rapidement au dessus des zones qu'ils touchent. Cela peut provoquer des dégâts puisque les intensités pluvieuses peuvent être très fortes. On peut avoir jusqu'à 40 mm en quelques heures. On a aussi de la grêle, des rafales qui peuvent être très fortes et des phénomènes tourbillonnaires, des tornades qui ont été rapportées et qui restent encore à expertiser sur le terrain. En revanche, même si les précipitations sont intenses, elles ne s'accompagnent pas d'inondations majeures dans la mesure où le fait que ces orages passent rapidement, celaa l'avantage de ne pas conduire à des quantités de précipitations très, très fortes localement, qui peuvent causer encore plus de dommages en terme d'inondation.

Et à quoi sont-ils dus, ces orages?

Ils sont dus à des conflits de masses d'air, à des circulations atmosphériques, au fait qu'on a beaucoup d'ascendances, de l'air chaud près de la surface qui s'élève et se refroidit et conduit à la formation de ces nuages particulièrement imposants. Ce sont des phénomènes qui sont couramment observés sous nos latitudes à cette période de l'année et effectivement cette année qui sont très, très abondants.

Sécheresse agricole et sécheresse hydrologique

Parle t-on encore de sécheresse, avec ces quantités d'eau qui nous tombent dessus ?

Il faut bien distinguer différents types de sécheresse, notamment ce qu'on appelle les sécheresses agricoles qui concernent l'état des sols. On sait que la période hivernale a été très sèche et cela a conduit effectivement à avoir des sols très secs au début de la saison estivale.

Depuis quelques semaines effectivement, l'épisode pluvieux conduit à des précipitations relativement élevées. Donc cela permet de réhumidifier les sols qui sont aujourd'hui moins secs que la normale, sauf dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Hérault. Dans le reste de l'Occitanie, on commence à atteindre des valeurs qui peuvent parfois être excédentaires. Ce qu'il faut voir, c'est que les sols retrouvent une humidité relativement convenable. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans la saison où on recharge les nappes. Les nappes se rechargent pendant l'hiver. L'état actuel des sols permet à la végétation de se développer mais ça ne permet pas aux nappes de se recharger.

Cela veut dire qu'on peut avoir des conditions de sécheresse hydrologique cette fois-ci. La sécheresse hydrologique concerne les nappes, elle peut se poursuivre encore pendant pendant plusieurs mois. Dans certains départements, on n'a pas les réserves nécessaires qui nous permettront d'être plus à l'aise en termes de ressources en eau pour l'été qui vient. La situation est donc nuancé : à part dans les Pyrénées-Orientales et l'Hérault, il y a des sols qui retrouvent un degré d'humidité convenable, qui ont permis malgré tout à la végétation et à l'agriculture de pouvoir se développer au début de cette saison estivale.

Ces phénomènes météos sont-ils des changements climatiques, et sont-ils dus à l'activité humaine ?

Au niveau national, la température moyenne de l'atmosphère a augmenté de 1,7 degrés depuis le début du XXᵉ siècle et on sait que c'est à cause des émissions de gaz à effet de serre, de la combustion du charbon, du pétrole, du gaz naturel. Le fait qu'on ait de plus en plus de canicules, de plus en plus de vagues de chaleur, quasiment deux fois plus qu'il y a quelques décennies, c'est la conséquence directe du fait qu'il fait plus chaud en moyenne. C'est vraiment la conséquence des émissions de gaz à effet de serre par nos activités humaines. Dès lors qu'on consomme du pétrole, du charbon ou du gaz naturel, on rajoute dans l'atmosphère des gaz qui la réchauffent davantage".