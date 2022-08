Chaleur : "Cet été, c'est le climat qu'on aura en 2050" estime Denis Roy (Météo France à Saint-Martin-d'Hères)

Après cet été marqué par la canicule et la sécheresse, Météo France a fait le bilan : c'est le 2e été le plus chaud de l'histoire en France. "Et en Isère également" précise ce mercredi 31 août sur France Bleu Isère Denis Roy, responsable du Centre Météo-France de Saint-Martin-d'Hères.

Avec en moyenne 2,3°C au-dessus des températures normales, l'été 2022 a été le deuxième plus chaud jamais enregistré, annonce Météo France. "Ce sera un été normal en 2050, il va falloir s'adapter" estime ce mercredi 31 août sur France Bleu Isère Denis Roy, responsable du Centre Météo France des Alpes du Nord à Saint-Martin-d'Hères.

France Bleu Isère : On a dit que cet été avait été le deuxième plus chaud enregistré en France. Qu'en est-il dans les Alpes ? En Isère ?

Denis Roy - C'est le cas aussi pour les Alpes, deuxième été le plus chaud après 2003, qui reste la référence. On a une anomalie de températures maximum qui s'est élevée à +3,5°C en moyenne, ce qui est considérable.

Pourtant, on n'a pas battu de records de température en Isère ?

Effectivement, il n'y a pas eu de record absolu de battu. En Isère, on reste sur les records de 2003 et 2015. La raison, c'est qu'on est toujours resté légèrement en bordure des masses d'air les plus extrêmes, les plus chaudes. En revanche, il est important de se souvenir que le mois de mai a été particulièrement chaud. Vers le 20 mai, on a eu des températures qui sont montées très haut à plus 35°C sur le Nord-Isère. Et à cette occasion, on a battu beaucoup de records de températures maximum pour un mois de mai.

Où précisément avez-vous enregistré les températures les plus hautes cet été ?

Dans la vallée du Rhône, le nord-ouest de l'Isère. Notre station de référence pour les températures maximum, c'est Sablons, à 136 mètres d'altitude, proche de la vallée du Rhône. Le record absolu est de 41,6°C sur cette station et cette année, on a mesuré "que" 40,6°C.

Peut-on comparer cet été avec celui de 2003 ? Et où se situent les différences ?

Cet été a donc été le deuxième été le plus chaud après 2003. Comme à l'époque, on a eu des précipitations aussi basses. Mais il faut reconnaître que les orages ont bien permis quand même d'arroser l'Isère puisqu'en terme de précipitations, on est autour de la huitième place en termes d'été le plus sec. Alors qu'on a l'impression que cet été a été extrêmement sec... Ce n'est "que" le huitième été le plus sec, grâce aux orages de juin et d'août. Mais il faut rappeler aussi que le mois de juillet a été extrêmement sec. C'était le mois de juillet le plus sec jamais enregistré. On a eu à l'échelle du département seulement dix millimètres de pluie et cela faisait suite aussi à un mois de mai extrêmement sec et doux.

Les sols sont extrêmement secs, parce que la conjugaison de chaleurs extrêmes et du manque de précipitations assèche progressivement les sols. D'autant plus que l'hiver a été sec également, avec peu de neige en montagne, ce qui a malheureusement peu alimenté au printemps les ruisseaux et les nappes phréatiques, ce qui fait qu'il y a eu une tension importante sur la ressource en eau.

Cet été, chaud et sec, il va falloir s'y habituer ? C'est aussi ce que vous dites chez Météo France ?

Oui, absolument. Les projections climatiques sont claires. Maintenant, c'est le climat qu'on aura en 2050, ce sera un été normal. Il va forcément falloir s'adapter, on voit bien que les après-midi, ça devient impossible de travailler dehors et de sortir.

Et les prévisions pour les jours et semaines à venir : est-ce qu'on va retrouver une situation à peu près normale ?

Oui, on a là deux jours d'accalmie et de nouveau pour la fin de semaine, une tendance orageuse va se reproduire. Pour le mois de septembre, les prévisions mensuelles montrent que l'on quitte enfin cette anomalie chaude qui nous a concernés tout l'été et également cette anomalie sèche. Donc il semblerait qu'on se dirige vers un mois de septembre tout à fait habituel.