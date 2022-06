Chaleur : cinq brumisateurs supplémentaires à Dijon pour l'été 2022

La chaleur va se faire de plus en plus pesante en Côte-d'Or, à la mi-juin 2022. La ville de Dijon renforce donc son dispositif "fraîcheur", avec l'installation de cinq nouveaux brumisateurs dans les parcs et jardins de la ville. Reportage en immersion (sous le brumisateur).

La chaleur va s'intensifier en Côte-d'Or à la mi-juin 2022, la barre des 30 degrés devrait être largement franchie. Comment se rafraîchir, surtout lorsqu'on habite en ville ? Pour Dijon, cinq nouveaux brumisateurs sont installés par la ville en prévision de la hausse des températures : au Parc Darcy, au Parc Clémenceau, au Square Paul Bert, au Parc du Suzon et au Parc Hyacinthe Vincent. Ils seront officiellement inaugurés mercredi 15 juin 2022, mais sont déjà fonctionnels. Des nouveaux brumisateurs qui viennent compléter la liste des huit sites déjà équipés, pour certains depuis 2020 : Jardin de l’Arquebuse, Parc du Drapeau, le long de la promenade des Lochères, Parc des Carrières Bacquin, Parc des Argentières, port du Canal, Place de la Darse et Parc de la Colombière.

REPORTAGE - Efficace, ce nouveau brumisateur au Parc Darcy ? Copier

"La ressource n’est pas gaspillée", promet la ville

Depuis le 13 juin, le département de la Côte-d'Or est soumis à des restrictions d'eau. Le principe du brumisateur interroge donc certains dijonnais, même s'ils profitent de leur fraîcheur. "La préservation de la ressource en eau étant au cœur du projet de transition écologique de la collectivité, un soin tout particulier a été apporté au caractère économe en eau de ces dispositifs", nuance la ville de Dijon dans un communiqué.

"Grâce à des microgouttelettes d’eau et d’air diffusées de manière homogène, le brumisateur permet un abaissement de la température et améliore la qualité de l’air, détaille la municipalité. La ressource n’est pas gaspillée puisqu’elle contribue à l’hydratation des sols et de la végétation présente dans les parcs et jardins". Toujours dans un soucis d'économie d'eau, "le diamètre de diffusion des buses a été diminué sur l’ensemble des sites de brumisation que compte la Ville afin de réduire par deux la consommation d’eau", annonce la Ville de Dijon.

Une carte pour trouver de la fraîcheur

Comme pour les bons coins à champignons, difficile de trouver un point de fraîcheur peu fréquenté. Au delà du bouche-à-oreille, la municipalité propose sur son site internet (avec des cartes interactives) la liste des lieux où l'on peut trouver de la fraîcheur - musées climatisés, parcs et jardins, lieux de baignade, etc. Par ailleurs, "la Ville de Dijon a décidé, en période de fortes chaleurs, de prolonger jusqu’à minuit les horaires d’ouvertures de certains parcs et jardins, notamment ceux doté de points d’eau".