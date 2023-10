Chaleur : de nouveaux records battus en Drôme et Ardèche

C'est dans le sud de la vallée du Rhône qu'il a fait le plus chaud ce lundi mais les records n'y ont pas été battus. En revanche, avec le vent de sud qui a poussé la chaleur vers le nord, plusieurs capteurs de Météo France ont enregistré des températures inédites pour le Nord-Ardèche et le Nord-Drôme lors d'un mois d'octobre. Ainsi, il a fait 29°C ce lundi à Annonay battant le précédent record de 28,3°C enregistré le 4 octobre 2011. Record mensuel aussi dans le Nord-Drôme à Mercurol avec 28,9°C et Albon avec 28,4°C. Une douceur record au petit matin a par ailleurs été relevée sur la montagne ardéchoise. Par exemple, le thermomètre n'est pas descendu au-dessous de 13,3°C à Issanlas à plus de 1200 mètres d'altitude.

ⓘ Publicité

Chaleur exceptionnelle dans sa durée

En France, septembre a été le mois le plus chaud jamais enregistré . Ce n'est pas le cas ici. A Montélimar, plus ancienne station où les températures sont mesurées depuis 1920, c'est le deuxième mois le plus chaud après septembre 1961. Mais avec une anomalie de températures notable : 4 degrés de plus que les normales de saison de ces trente dernières années. Pour Météo France, le phénomène est exceptionnel par sa durée, les températures restant au-dessus des normales depuis le mois d'août où un record absolu de chaleur a été validé. C'était le 23 août à Grospierres dans le Sud-Ardèche où il a fait 43,6°C.