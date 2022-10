Chaleur en Alsace : un 28 octobre à 28 degrés

Même si on approche du mois de novembre, le 28 octobre restera certainement dans la mémoire des Alsaciens comme une journée chaude. Quelques records ont été battus : 25,7 degrés à Colmar, c'est le jour de chaleur le plus tardif selon Atmo-Risk.

Le mercure est monté encore plus haut sur le Piémont des Vosges avec le vent du sud et 27,1 degrés à Wangebourg, c'est le nouveau record absolu de température pour un mois d'octobre dans la commune. On a aussi relévé 27 degrés à Munster et Meyenheim. La palme pour ce 28 octobre 2022 revient à Gresswiller avec 28,1 degrés.