Chaleur en Alsace : une nuit tropicale de dimanche à lundi

Le mercure grimpe dans les thermomètres en Alsace en ce week-end des 8 et 9 juillet. De 33 à 37 degrés en plaine selon Météo Suivi Alsace, 32 à 36 degrés selon les prévisions de Météo France. Il fait chaud, et si jusqu'à présent, les températures redescendaient en général suffisamment la nuit pour nous permettre de dormir, ce sera plus compliqué dans la nuit de dimanche à lundi.

Dimanche, journée la plus chaude de cet épisode de chaleur

Dimanche sera la journée la plus chaude des jours à venir, avec des températures élevées qui doivent se maintenir jusqu'à mardi inclus. Et la nuit de dimanche à lundi est annoncée comme une nuit tropicale par Météo Suivi Alsace. Les températures ne descendront pas en dessous de 18 à 23 degrés, "et le ressenti pourrait avoir du mal à redescendre en dessous de 28 degrés."

Une légère baisse des températures est prévue à partir du mercredi 12 juillet en Alsace, Mais d'après les prévisions, on aura encore de 27 à 30 degrés en plaine.