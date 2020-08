Chaleur en Côte-d'Or : comment éviter le coup de chaud pour nos animaux de compagnie ?

Comme les humains, les chats et les chiens souffrent des fortes chaleurs. Parfois même plus vu qu'ils ne transpirent pas aussi facilement que nous. Comment éviter le coup de chaud ? Découvrez de bons conseils pris auprès de la clinique vétérinaire Montmuzard à Dijon.

L'été 2020 restera dans les mémoires comme un été très chaud, avec des périodes caniculaires. Les conseils pour ne pas trop souffrir de la chaleur commencent à être bien connus : on s'hydrate, on ne sort pas aux heures les plus chaudes de la journée, etc. Plus méconnus, les bons conseils pour nos animaux de compagnie ! Eux aussi pâtissent de la chaleur, sans pouvoir se plaindre. France Bleu Bourgogne est donc allé chercher de bons conseils à la clinique vétérinaire Montmuzard à Dijon.

Le chat "Moustique", le ventre à l'air

Marie-Odile et Céline sont à la clinique avec leur chat noir d'un an, nommé "Moustique". Elles confirment : la canicule l'affecte. "Il cherche la fraîcheur, sur les lits par terre. Il joue moins, il se fatigue plus vite. Il mange beaucoup moins". Heureusement ce gros matou n'est pas mal loti. "Il a la chance d’avoir la climatisation. Il est donc souvent sur le dos pour s'aérer un peu, puisque le vétérinaire vient de nous dire que c'est l'endroit où il a le moins de poil".

Il cherche la fraîcheur en se mettant en haut de son arbre à chat, vers la clim'

Le chat "Moustique" et ses techniques pour éviter la chaleur Copier

Attention au coup de chaleur !

Le vétérinaire en question, c'est Serge Becquevort. Il alerte sur un phénomène méconnu mais très violent, qui peut causer la mort d'un animal en quelques minutes seulement : le coup de chaleur. "Le symptôme principal , c'est un animal qui n'arrive pas à respirer normalement, qui respire gueule ouverte, on peut même avoir la langue qui change de couleur", détaille-t-il. Que faire quand on trouve son animal dans cette posture ? "Dés qu'il commence à être dans cette situation, il faut le mouiller, dans la baignoire ou sous la douche, conseille-t-il. Si ça ne passe pas rapidement, c'est prise en charge aux urgences, très vite !".

Serge Becquevort, vétérinaire, alerte sur le "coup de chaleur" chez les animaux Copier

Les bons conseils du véto

Le vétérinaire Serge Becquevort rappelle quelques conseils pendant les périodes de fortes chaleurs :