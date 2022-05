Chaleur en Dordogne : on attend jusqu'à 32°C samedi

Vous l'avez remarqué, il fait très chaud cette semaine en Dordogne. Les températures sont bien au-dessus des normales de saison. Sans être exceptionnel, la situation est inhabituelle. "C'est huit à dix degrés au dessus des normales de saison", précise MichelleRavier, prévisionniste à Météo France. Il fait jusqu'à 30°C à Sarlat ce mercredi et il fera entre 30 et 35°C ce samedi dans le département. "Mais cet épisode de chaleur n'est pas historique", relativise tout de suite la météorologue. En 2005 par exemple, un pic a été atteint aux Eyzies avec 35.5°C.

Il a déjà fait 35.5°C au mois de mai aux Eyzies

On ne peut pas non plus parler d'épisode de chaleur car il n'y a pas d'anticyclone qui s'installe dans la durée. Les températures font le yoyo. Jeudi et vendredi il fera moins chaud et plus humide. Et après la journée très chaude de samedi, les températures baisseront de nouveau dimanche.

A propos de ces températures élevées pour un mois de mai, Michelle Ravier constate que" les épisodes météorologiques, que ce soient les épisodes de pluie ou de chaleur précoce, ont tendance à être plus marqués, mais il est difficile d'en faire une règle."