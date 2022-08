Chaleur en Moselle : à quelles températures faut-il s'attendre cette semaine ?

Le département de la Moselle a été placé ce lundi en vigilance jaune pic de chaleur par Météo France. Le pic des températures est attendu à partir de mercredi.

La Préfecture précise que ce mardi, les températures minimales seront comprises entre 14° et 17° et les températures maximales entre 30° et 32°. Mercredi 3 août, les températures minimales seront comprises entre 16° et 20° et les températures maximales entre 34° et 36°.

37 degrés attendus jeudi en Moselle

Jeudi 4 août, il faut s'attendre à des températures minimales entre 18° et 22° et les températures maximales entre 36° et 37°. Les températures devraient baisser à partir de vendredi, avec 30 à 31° degrés l'après-midi.

La Préfecture de la Moselle rappelle qu'il existe des gestes simples pour limiter les risques.