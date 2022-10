Chaleur exceptionnelle ce mardi en Provence : 29,6 degrés relevés à Apt

L'automne est très doux cette année en Provence et les derniers relevés de Météo France le confirment. La station météo d'Apt a relevé 29,6 degrés ce mardi 25 octobre ! "Un record décadaire explosé de +2,2°C", indique Météo-France sur son compte Twitter, ce qui signifie qu'il n'a jamais fait aussi chaud à Apt entre le 21 et le 31 octobre depuis le début des relevés sur cette station, en 1968.

Des chaleurs remarquables ont aussi été enregistrées dans plusieurs communes vauclusiennes : il a fait plus de 26°C à Avignon et Carpentras, et on a frôlé les 28°C dans le Sud-Luberon.