Ces vagues de chaleurs tardives que nous subissons en ce moment sont "exceptionnelles", affirme sur France Bleu Paris, Etienne Kapikian, prévisionniste à Météo France. Il faut s'attendre à des étés plus chauds et plus longs dans les années à venir.

Chaleur : Il faut s'attendre à des épisodes de plus en plus remarquables" prévient Météo France

C'est la mi-septembre et on se croirait presque en période de canicule en plein mois de juillet. Des records de chaleur battus dans plusieurs villes d'Ile-de-France hier. Il a fait 34.2°C à Melun, 34.9°C à Torcy, à Nemours, il a fait 35.5°C. A Saint-Maur-les-Fossés, dans le Val de Marne, le thermomètre affichait hier 35.9°C, le précédent datait de 1911. Ces vagues de chaleur sont "exceptionnelles" même si on en a connu en 1911, 1947, 1949 indique Etienne Kapikian sur France Bleu Paris. Ces records vont devenir _"de plus en plus fréquents"_, assure ce mardi, le prévisionniste de Météo France.

Pour autant, ce phénomène qui dure sur deux ou trois jours ne peut pas être qualifié de canicule, puisque les températures redescendent assez la nuit pour nous rafraîchir.

Nous allons devoir nous y habituer, prévient Etienne Kapikian. "Il faut s'attendre à des épisodes de chaleur de plus en plus remarquable", dans les années à venir, avec des étés plus longs. "Les épisodes de chaleur vont déborder début septembre, début juin, voire fin mai", selon le prévisionniste.

Surprenant ?

"Ça ne nous surprend pas du tout, c'est ce que les climatologues prévoient depuis plusieurs années, le climat se réchauffe , on bat de plus en plus de records de chaleur et de moins en moins de records de froid", explique Etienne Kapikian.

La deuxième quinzaine de septembre s'annonce encore estivale. Ce mardi 15 septembre, les températures resteront proches des records. Mercredi, les températures "vont légèrement baisser", mais resteront autour des 30 degrés, puis 28 degrés prévus jeudi, avant de "remonter" vendredi, selon les prévisions de Météo France. La semaine prochaine, les températures baissent légèrement mais resteront "au-dessus de moyennes de saison".