Chaleur : jusqu'à 28 degrés enregistrés début octobre en Dordogne

L'été joue les prolongations en ce début du mois d'octobre en Dordogne. Vous avez sûrement laissé de côté pull et jean pour profiter des dernières chaleurs avant l'hiver. Il a fait jusqu'à 28 degrés à Terrasson ce mercredi, 27 degrés à Monpazier et Domme et 26 degrés à Bergerac et Périgueux. En moyenne, il a fait plus de 24 degrés dans le département.

Pas de record battu

Des températures élevées pour l'automne mais aucun record n'a été battu, selon Météo France. Le 1er octobre 2011, il avait fait jusqu'à 31 degrés en Dordogne. Ca reste la température la plus élevée jamais enregistrée en octobre jusque là. Le soleil va continuer à briller jusqu'en fin de semaine, et les températures vont progressivement baisser.

Avec les pluies des derniers jours et ces chaleurs, les conditions sont en tout cas idéales pour la pousse des cèpes .