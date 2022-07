Avec les chaleurs de ces derniers jours, la température de l'eau a grimpé en mer sur la côte bretonne. A Brignogan-Plages par exemple, où elle est la plus basse de la région, la mer est en ce moment à 16 degrés, contre 14 à 15 habituellement à cette période de l'année.

Chaleur : la température de l'eau plus élevée que d'habitude en Bretagne

Qui a dit que la mer était froide en Bretagne ? Avec les températures élevées de ces derniers jours, celle de l'eau grimpe sur le thermomètre. Elle est en ce moment à 18 degrés par exemple en mer d'Iroise, selon Sébastien Decaux de Météo-Bretagne, contre 16 à 17 degrés habituellement à cette période. De même, à Brignogan-Plages, dans le nord-Finistère, où la température de l'eau est à peu près la plus froide de la région, la mer est à 16 degrés ce mardi, contre 14 à 15 normalement.

Différence de température

Pourtant, si vous avez trempé un orteil (ou deux), la mer vous a peut-être semblé froide. "Ce qui donne cette impression de froid, c'est la différence de température entre l'air et l'eau", explique le météorologue Sébastien Decaux.

Météo-Bretagne relève également en moyenne "15 à 16 degrés sur la Côte des Légendes, 17°C sur la Côte de Granit Rose, 18 à 19°C sur la côte d’Emeraude et le littoral sud breton et jusqu’à 20°C en Baie du Mont-Saint-Michel". Et avec les fortes chaleurs qui vont se poursuivre dans les prochains jours, la tendance devrait s'accentuer.