Chaleur : les températures vont atteindre voire dépasser localement les 40° ce lundi en Mayenne

La journée de lundi s'annonce très, très, très chaude. La météo s'affole, les thermomètres également. Les vagues de forte chaleur se succèdent rapidement, le changement climatique est malheureusement à l'oeuvre, "la maison brûle et nous regardons ailleurs" pour reprendre une célèbre formule du président Jacques Chirac.

La canicule va plomber l'ambiance ce lundi en Mayenne avec des températures qui pourraient dépasser localement les 40°. Des records pourraient être battus à cette occasion.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Selon les dernières prévisions de Météo France, il fera 38° à Château-Gontier, Craon, Saint-Poix, Saint-Denis d'Anjou, 37 à Laval et Evron, 36 à Mayenne, Ernée, Landivy et 35 à Pré-en-Pail et Villaines-la-Juhel.