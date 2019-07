Les fortes chaleurs, c'est fini à partir de mardi à Nîmes

On va enfin pouvoir un peu souffler à Nîmes

Nîmes, France

13 jours consécutifs de très fortes chaleurs à Nîmes, avec des températures affichées de plus de 35 degrés. C'est ce que vient de vivre la préfecture du Gard entre fin juin et ce 8 juillet. On attendait encore 36 degrés ce lundi après midi. Un épisode qui devrait prendre fin à partir de ce mardi selon Météo France avec enfin, des températures en baisse dans le Sud-Est.

Le département du Gard reste en vigilance jaune orages à partir de ce mardi 6h.