Alors qu'on attend un pic de canicule en fin de semaine prochaine, les températures ont déjà bien grimpé ce dimanche dans le sud de l'Ardèche et de la Drôme, le maximum pour Grospierres avec 38.6 degrés.

Chaleur : plus de 38 degrés ce dimanche à Grospierres dans le Sud Ardèche

Le pic de chaleur est attendu pour vendredi 17 et samedi 18 juin

Un avant-goût de ce qui nous attend en fin de semaine. Ce dimanche après-midi, Météo France a relevé 38,6 degrés à Grospierres, 37,6°C à Montségur-sur-Lauzon en Drôme provençale et aux Vans dans le Sud Ardèche, 37,5°C à Aubenas, 37,3°C à Saint-Laurent-du-Pape et même 35,9°C à Romans-sur-Isère et Die.

Le record de 2019 est de plus de 43 degrés

On est pour l'instant loin des records de l'épisode caniculaire de juin 2019. La température était montée à 43,2 degrés à Grospierres le 28 juin 2019. Mais une vague de fortes chaleurs se précise pour la fin de semaine prochaine. A partir de mardi, le mercure va monter crescendo pour atteindre un pic vendredi et samedi. Les températures pourraient alors atteindre 40 à 41 degrés dans le Sud Ardèche. Comme les températures de la nuit ne descendront sans doute pas au-dessous de 20 degrés, Météo France n'écarte pas de déclencher une alerte canicule.