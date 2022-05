Chaleur : plusieurs records de température battus ou égalés ce mercredi

Des températures dignes d'un mois de juillet ou août ce mercredi. Des records de température maximale pour un mois de mai ont été surpassés ou égalés, notamment dans le Sud-Ouest, le Centre-Est et le Sud-Est de la France. Il a fait par exemple 33,7°C à Albi (Tarn), 35°C au Cap-Ferret (Gironde) ou 33,8°C à Montélimar (Drôme), selon Météo-France. La France est en train de battre le record de sa plus longue période de printemps la plus chaude, une situation rendue plus probable par le réchauffement climatique.

Dans le Sud-Ouest, record dépassé au Cap-Ferret, égalé à Toulouse

En Occitanie, des records de températures ont été dépassés ou égalés. A Albi dans le Tarn, 33.7°C ont été enregistrés ce mercredi, le précédant record datant du 17 mai 2006 avec 33.5°C. Idem à Anglars dans le Lot, avec 33.9°C contre 33.8°C le 30 mai 2001. A Toulouse, record égalé pour ce mois-ci avec 33.4°C.

En Nouvelle-Aquitaine, il a fait très chaud au Cap-Ferret sur le bassin d'Arcachon, avec 35°C relevés, contre 34,6°C maximum le 15 mai 2002.

Des records aussi en Drôme et Ardèche...

Le thermomètre s'est aussi affolé du côté de la Drôme et de l'Ardèche. Des records ont été battus à Saint-Laurent-du-Pape (34,7°C) et Aubenas (33,6°C) en Ardèche, Vinsobres (33,5°C) et Montélimar (33,8°C) dans la Drôme, indique France Bleu Drôme Ardèche. Les précédents records dataient du 24 mai 2009. Dans le secteur, c'est à Grospierres en Ardèche qu'il fait le plus chaud avec 34,8°C enregistrés par Météo France, mais pas un record puisque la température avait atteint 35,4°C en mai 2009.

Côté Sud-Est Vaucluse n'a pas été épargné avec 33.8°C à Visan, et un précédent record de 33.7°C le 24 mai 2009. En Lozère à Saint-Pierre-des-Tripiers le mercure est monté jusqu'à 28.5°C, avec un précédent record de 28.3°C le 29 mai 2001.

... et en Lorraine

En Lorraine ce sont des records décadaires (sur 10 jours, sur la période du 11 au 21 mai), qui ont été battus, rapporte France Bleu Sud Lorraine. C'est à Doncourt-lès-Conflans (Meurthe-et-Moselle) qu'il a fait le plus chaud : la température a grimpé jusqu'à 31 degrés. Le précédent record remontait à 2017. A Villette (Meurthe-et-Moselle) : 29 °C ont été enregistrés ce mercredi. À la même époque, en 2018, la station enregistrait 28,2°. A Epinal dans les Vosges, ce sont 29 °C aussi qui ont été enregistrés. Le dernier record sur 10 jours remonte à 2012, avec 28,7°.

Le mois de mai le plus chaud jamais enregistré ?

La longueur de cet épisode est exceptionnel, souligne Météo France. Cette semaine il a fait entre 28 et 34°C dans la plupart des régions, une température inhabituelle pour la saison. Même en Bretagne, l'île de Bréhat a égalé son record datant du 31 mai 1992, avec 27,8°C. Étant donné les températures moyennes des 17 premiers jours du mois, il est "maintenant fort probable" que mai 2022 devienne le mois de mai le plus chaud jamais enregistré en France, battant mai 2011, indique Météo-France.

Tous les jours depuis le 11 avril et jusqu'à mardi, les températures en France ont été au-dessus de la normale. Quand la moyenne de mercredi sera confirmée, cette période de 38 jours consécutifs au-dessus de la normale devrait être un record de durée, le précédent datant d'il y a seulement deux ans.

"Il s'agit d'un épisode de chaleur, durable, étendu et intense, exceptionnel pour la saison," a expliqué lundi à l'AFP Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France, même si l'épisode ne correspond pas à la définition technique d'une "vague de chaleur". Pour cette catégorisation, "l'indicateur thermique national", moyenne de températures relevées en 30 points répartis sur tout le territoire métropolitain, doit dépasser 25,3°C pendant trois jours consécutifs, ce qui ne sera pas le cas.

"C'est un signe qui doit nous alarmer un peu" estime une géographe

La géographe Béatrice Giblin estime sur franceinfo que la période "est un signe qui doit nous alarmer un peu". "On a déjà eu des périodes aussi chaudes que cela en mai. Mais là cela arrive après un moment où il n'avait pas plu. Donc les sols ont déjà beaucoup souffert. Et des régions comme le nord de la France, où l'on n'était pas habitué à ce genre de situation, cela pose problème. Mais on n'est pas le Sahel. Il faut rester raisonnable. Il y a quatre niveaux d'alerte. On est au niveau 1, ou 2. Et plus rarement, dans l'Ain et un peu à l'Ouest, on va trouver des zones un peu inquiétantes. On n'est heureusement pas encore au niveau 4. Ceci veut dire qu'avec un comportement économe de l'eau, on peut passer cet épisode."

Toutes les petites gouttes d'eau sont à prendre — Béatrice Giblin, géographe

Elle estime qu'il y a "une évolution de la réflexion" mais pas tellement "des comportements". "Au niveau individuel, il y a des gens qui peuvent prendre conscience de cela et changer leurs comportements. Que l'on en soit à un changement général, non, on en est encore loin. Je pense quand même que la prise de conscience avance véritablement" ajoute-t-elle.