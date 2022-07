Chaleur : quand le plan canicule est-il déclenché et comment ça marche ?

Le plan canicule est déclenché chaque année entre le 1er juin et le 15 septembre pour protéger les plus fragiles.

La chaleur s'installe en France, jusqu'à 40 degrés sont annoncés à Mont de Marsan mardi 12 juillet. Pour l'instant, l'intensité et la durée du phénomène sont encore difficile à prédire estime Météo France, mais déjà les températures grimpent de plus en plus. Conséquences : 23 départements sont en vigilance jaune canicule, certains pourraient passer en orange dès mercredi. Avec ce changement de couleur, c'est aussi le niveau d'alerte du plan canicule qui change. Un plan, mis en place en France après la canicule de 2003 et ses 15.000 morts. Depuis, il est automatiquement activé chaque année, du 1er juin au 15 septembre.

Quatre niveaux pour quatre couleurs de vigilance

Au 1er juin de chaque année, la veille commence, la plateforme téléphonique Canicule info service est activée et les premières affiches et dépliants sur les risques de la canicule apparaissent chez les médecins : c'est le niveau 1, correspondant à la vigilance verte de Météo France.

Quand l'épisode de chaleur apparait, la vigilance jaune est activée tout comme le niveau 2 du plan canicule. Là, s'organise la montée en charge.

En cas de passage à l'orange, en fonction de la pollution, de l'âge de la population voir des grands évènements populaires, le préfet décide de passer au niveau 3. Cela veut dire : déclenchement du plan blanc à l'hôpital et de son équivalent dans les Ehpad, le plan bleu, les personnes isolées inscrites sur les registres. sont appelées et surtout, le préfet s'assure que tout le système de santé est opérationnel.

Si la vigilance vire au rouge, le premier ministre peut déclencher le niveau 4. Dans ce cas, toute la chaîne du système de soins est renforcée, avec la réserve sanitaire par exemple, pour une mobilisation maximale. La première fois qu'une vague de chaleur a nécessité l’activation du niveau rouge de la vigilance météorologique canicule, c'était en 2019.

Le plan canicule en 4 niveaux © Radio France -

La plateforme téléphonique du public, Canicule info service au 0800 06 66 66, permet d’obtenir des conseils pour se protéger et protéger son entourage, en particulier les plus fragiles. Elle est joignable du lundi au samedi de 9h à 19h (appel gratuit depuis un poste fixe en France, de 9h à 19h).