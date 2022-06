Selon l'association Météo Suivi Alsace, on pourrait atteindre des pics de 37 à 39 degrés ce samedi. Et la canicule pourrait s'installer.

Canicule : on s'attend à des records de température ce weekend en Alsace, et ça pourrait durer

Il pourrait faire jusqu'à 39 degrés, voir plus à certains endroits, ce weekend en Alsace. C'est ce que prévoit désormais l'association Météo Suivi Alsace, qui parle de "températures tropicales" pour la nuit de samedi à dimanche. Des records pourraient donc tomber. L'Alsace devrait dépasser les 35 degrés le samedi 18 juin.

Un épisode "inédit au mois de juin" s'il vient à se concrétiser

Plus inquiétant encore, les prévisions sont "en faveur d'un épisode durable de très fortes chaleur". Et Météo Suivi Alsace rappelle que si la canicule dure plusieurs jours, ce serait "totalement inédit" au mois de juin. "Pour une mi-juin, la normale de saison est de 12-13° C le matin et 23-24° C l'après-midi", précise l'association sur Facebook.

Elle s'inquiète de la "sécheresse", du "stress hydrique intense pour la végétation", du risque pour les animaux et les feux de forêt, ainsi, bien sûr, que celui pour les personnages âgées ou fragiles.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix