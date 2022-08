"Chamonix n'avait jamais connu un été aussi chaud depuis 1934", selon Météo France

Météo France l'a confirmé ce mardi : cet été 2022 aura été le deuxième été le plus chaud jamais enregistré en France, juste derrière celui de 2003, fameuse année de la canicule. Et les Alpes du Nord n'échappent pas à cette tendance nationale, avec même un record à Chamonix, selon les données recueillies auprès de Météo France.

18,5 degrés de température moyenne cet été à Chamonix, un record

Il n'avait jamais fait aussi chaud l'été à Chamonix depuis 1934, date des premiers relevés. Si le record ponctuel de température n'a pas été battu cet été à Chamonix (il y avait fait plus de 37 degrés en 1983)*, quand on regarde en revanche la moyenne des températures observées ces trois derniers mois, en juin, juillet, et août, il s'agit bien d'un record : 18,5 degrés de moyenne.

C'est quasiment la même chose qui a été observée à Annecy ou Bourg-Saint-Maurice : il s'agit pour ces deux villes du deuxième été le plus chaud depuis la canicule de 2003. Pour Chambéry, l'été 2022 figure même dans le Top 5 des étés les plus ensoleillés, depuis 70 ans.

Autre record, tout aussi inédit, celui qui concerne la sécheresse de surface. Les sols, en plaine, comme en montagne, n'ont jamais été aussi secs à la mi-août, en Savoie, comme en Haute-Savoie. D'après Météo France, il a manqué cet été 30 à 60% de précipitations, selon les endroits, comparé à une année normale.

*La température la plus chaude relevée cet été à Chamonix était de 34,4 degrés le 19 juillet dernier, mais ce n'est pas un record (le record date de 1983 : avec 37,2 degrés).