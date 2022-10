Cocotiers, palmiers et mandariniers aux portes de Dijon, le changement climatique dans nos jardins.

Pour cette fin octobre, on peut encore laisser les gros pulls au fond du placard. Il va faire encore très doux cette semaine. Jusqu'à dimanche 30 octobre, les températures maximales vont osciller entre 19°C et 22°C. Cela fait déjà plus d'une semaine qu'on se trouve au dessus de la barre des 20°C. Situation totalement inhabituelle pour ne pas dire inédite en Côte-d'Or.

Les cactus apprécient douceur et chaleur, et se moquent du manque d'eau © Radio France - Olivier Estran

Le goût des figues de Barbarie

Conséquence, dans les jardins tout est encore vert. Et pour ceux qui douteraient encore de l'évolution du climat, on trouve aujourd'hui en Bourgogne des plantations qui n'existaient pas il y a encore quelques années en plein air. Ghislain est un des nombreux jardiniers amateurs qui exploitent une parcelle à Plombières-les-Dijon. A côté des potirons très vigoureux et des tomates qui repartent comme au printemps, il nous dévoile des cultures jusqu'alors insolites: "J'ai planté pas mal d'agrumes, comme des mandariniers et ça prend très bien. J'ai aussi mis des oliviers, des cactus et des figues de Barbarie. Ce sont des plantes que l'on trouve habituellement sur le pourtour méditerranéen, mais elles se plaisent très bien ici. Mes figuiers de Barbarie ont même commencé à donner des fruits, cela à le goût de fraise."

Les figues de Barbarie donnent maintenant des fruits © Radio France - Olivier Estran

Cocotier du Brésil et Palmier-abricot

Sur un gros tas de compost, Ghislain nous désigne un arbre qui dépasse déjà les deux mètres. "C'est un cocotier du Brésil. Le plus grand cocotier au monde. Il supporte bien le froid, mais il aime aussi la chaleur. Il a bien pris. Quand j'étais enfant je n'aurais jamais imaginé faire pousser ce genre de choses. Dans les années 80, l'hiver c'etait de la neige et de la glace. Plus aujourd'hui."

Ghislain et un de ses mandariniers © Radio France - Olivier Estran

Un peu plus loin, cet amoureux des plantes nous désigne un autre arbre qui voisine les noyers plus traditionnels. "Ça c'est un palmier-abricot , dit aussi "palmier à vin", ça vient du Mexique. Sur une autre parcelle, j'en ai même un qui fait des fruits. Cela a un goût entre la banane et la mangue."

"Ici, j'ai déjà réussi a avoir des mandarines" poursuit Ghislain. "On voit bien que l'année a été bien plus chaude. Les tritons n'ont pas encore quitté leur mare, les femelles pondent encore des œufs et on trouve toujours des guêpes" observe-t-il.

Seule déception pour Ghislain, le palmier dattier ne prend pas. L'hiver Bourguignon est encore trop humide... C'est peut-être une question de quelques années.