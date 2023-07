"Chaud mais pas trop" : les vacanciers de Dordogne échappent à la canicule

Jusqu'à 42° C ce mardi dans le sud-est de la France : nos moins de 30°C la journée et moins de 20° C la nuit en Dordogne paraissent presque frais à côté. Damien en vient même à "remettre le drap voire la couverture la nuit". Pour ce Nordiste et autres vacanciers du camping du Rocher de la Cave, à Carsac-Aillac en Sarladais, les températures du Périgord sont chaudes, tout en restant agréables.

L'eau dans la piscine pour l'aquagym est fraîche le matin, reconnaît l'animateur Maxime mais "cet après-midi justement, à 15 heures, c'est pétanque. Le temps est idéal." Compliqué de sortir à cette heure-ci dans les Alpes-Maritimes ou le Var en ce moment. "Nous, on est à combien aujourd'hui ? 25° C le pic, ça doit être. On va être bien : chaud mais pas trop. Nickel !", se réjouit Franck, quadragénaire. Il vient en vacances en Dordogne et dans ce même camping, à bord de sa caravane, depuis ses 13 ans.

Au maximum 25° C sous l'auvent et dans la caravane de Franck et Emma ce mercredi. "Nickel !", précise le campeur. © Radio France - Lisa Guinic

"40° C en tente, ce n'est pas supportable"

Marie dort elle quelques emplacements plus loin, dans son van aménagé. Son fils Jules, sous toile. "Ce n'est pas supportable, 40° C en camion, en tente, raconte-t-elle. C'est pour ça qu'on vient ici parce qu'il fait beaucoup moins chaud. Il y a la Dordogne à côté donc il y a le vent, il y a de la fraîcheur."

Estelle, Sterenn et Thierry, venus du Finistère, apprécient les balades et les visites pendant leurs vacances, plus compliquées avec de fortes températures. © Radio France - Lisa Guinic

Compliqué aussi pour les sorties, les visites et les activités avec une chaleur étouffante. "Je n'aime pas quand il fait trop chaud, témoigne Sterenn, 11 ans. L'an dernier, nous avons étés au Pays Basque et en balade, ce n'était pas très supportable, surtout quand on fait quatre montagne d'affilée", rit la jeune Finistérienne. Sa mère Estelle abonde :

"30 [degrés la nuit, ça signifie que] nous ne ne pouvons plus faire grand chose dans la journée. L'objectif est d'aller se balader aussi quand même. Donc là, c'est une température idéale*. J'ai pas chaud, en fait, je suis bien.*"

Caravanes résistances aux emplacements sous le soleil

Estelle avoue pourtant rechercher un peu les températures élevées pour ses vacances. Pour les moins frileux, Mickaël, campeur invétéré, partage sa technique pour dormir au frais dans sa caravane, même située sur un emplacement sous le soleil périgourdin : ***"*Elle est bien isolée, nous avons des stores occultants, un petit coup de ventilo et vers minuit, on le coupe et puis on dort super bien." Seul souci commun aux campeurs qui ont choisi le sud-est pour leurs vacances : les moustiques, ajoutent certains campeurs. Mais eux non pas l'allié fraîcheur du département : une bonne baignade dans la Dordogne.