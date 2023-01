Chemin inondé : à Bion, l'accès au refuge Cheval Espoir pour soigner les animaux est difficile

Le refuge manchois "Cheval espoir" recueille depuis 2015 des équidés et des caprins maltraités, abandonnés ou en fin de vie et promis à l'abattoir. Il a été créé par Anne Gaumerais et son mari et aménagé dans un champ à Bion. Mais durant les mois d'hiver, l'accès est très compliqué : le chemin rural en terre est inondé.

ⓘ Publicité

"C'est une piscine ! C'est impraticable en voiture. Le problème, c'est pour amener le fourrage et les aliments. C'est à pied, les sacs sur le dos. C'est ce que j'ai fait ce matin. Ou alors il faut trouver quelqu'un qui a un tracteur car là, avec une voiture et une remorque, c'est impossible."

Anne Gaumerais et "son petit monde" © Radio France - Lucie Thuillet

"On se débrouille comme on peut"

Anne Gaumerais vient matin et soir pour veiller sur les quatre poneys, l'âne, les nombreuses chèvres mais aussi les oies et les chats qui vivent ici dans ces enclos construits en bois de récupération et en palettes. Le refuge fonctionne grâce à des dons et grâce "au système D", reconnaît la propriétaire.

"Je n'ai pas les moyens de réempierrer ce chemin, dit-elle, d'autant qu'il n'est pas à moi, c'est un chemin rural qui sert à accéder aussi à d'autres champs." Elle espère obtenir des gravats par l'intermédiaire de la commune de Bion.

La fondatrice du refuge a lancé une pétition en ligne il y a deux mois pour faire connaitre sa situation et a recueilli plus de 31.000 signatures.