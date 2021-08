Cher : des restrictions d'eau sur certains bassins versants, le département en vigilance

La situation de la ressource en eau dans le département du Cher est par endroits, toujours très tendue. Après un printemps très sec, les 4 derniers mois ont inversé la tendance avec des précipitations abondantes, lesquelles "ont à la fois permis d’humidifier les sols et d’assurer un soutien tardif du débit des cours d’eau" précise la Préfecture du Cher. Mais ces pluies n'ont pas été suffisantes pour regonfler des nappes phréatiques qui, à la sortie de l'hiver, étaient à un niveau déjà très bas. Une situation qui soutient donc très faiblement le débit des cours d’eau du département lorsque les pluies s’interrompent. Résultat, certains de ces cours d'eau font l'objet d'une surveillance accrue : l’Aubois est passé sous son seuil réglementaire d’alerte depuis 7 jours, puis sous son seuil de crise depuis 3 jours. La Vauvise, l’Yèvre à l’amont de Bourges, l’Auron et l’Ouatier, ont quant à eux franchi leurs seuils d’alerte depuis 3 à 5 jours.

La Préfecture du Cher a donc décidé de placer le bassin de l'Aubois en situation de crise et en situation d'alerte les bassins de la Vauvise, de l’Yèvre amont et de l’Auron. Sur les bassins du Colin, de l’Ouatier et du Langis, les volumes individuels attribués pour l’irrigation sont réduits de 20 %. 128 communes sont concernées par ces mesures spécifiques.

En situation d’alerte ou d’alerte renforcée : restrictions horaires des prélèvements d’eau pour l’irrigation, tours d’eau ou, dans les bassins en gestion volumétrique, réduction des volumes attibués

: restrictions horaires des prélèvements d’eau pour l’irrigation, tours d’eau ou, dans les bassins en gestion volumétrique, réduction des volumes attibués En situation de crise : arrêt des prélèvements très liés aux cours d’eau ou en gestion volumétrique, restrictions horaires pour les autres ; certaines cultures irriguées bénéficient de dérogations (fruits, fleurs, légumes, fourrages, semences, etc)

: arrêt des prélèvements très liés aux cours d’eau ou en gestion volumétrique, restrictions horaires pour les autres ; certaines cultures irriguées bénéficient de dérogations (fruits, fleurs, légumes, fourrages, semences, etc) Pour les industriels : mise en œuvre du plan de limitation des prélèvements d’eau et des rejets

: mise en œuvre du plan de limitation des prélèvements d’eau et des rejets Pour les collectivités : surveillance accrue du rejet des stations d’épuration, restrictions horaires d’arrosage des espaces verts, réduction des prélèvements pour l’alimentation des canaux

: surveillance accrue du rejet des stations d’épuration, restrictions horaires d’arrosage des espaces verts, réduction des prélèvements pour l’alimentation des canaux Pour les particuliers : interdiction du remplissage des piscines, restrictions horaires d’arrosage des pelouses, interdiction de remplir les plans d’eau.

L'ensemble du département du Cher est placé en vigilance. "Il est demandé a l'ensemble des consommateurs d'eau, qu'elle provienne d'un point de prélévement privé ou d'un réseau public de distribution, de faire preuve de responsabilité dans l'utilisation de la ressource en eau" précise l'arrêté de la Préfecture.