Chez Léa Nature, les shorts sont autorisés en période de fortes chaleurs

Dans les couloirs, shorts et sandales ont remplacé les traditionnels costumes cravates**. François, travaille dans le service marketing alimentaire, il n'est pas mécontent de porter son bermuda marron. "C'est agréable, c'est plus facile de travailler, il y a moins de gêne et ça n'enlève rien à l'efficacité. C'est juste un vêtement", ironise-t-il.

Depuis 15 ans, de juillet à septembre, l'entreprise charentaise-maritime autorise ses collaborateurs à porter des vêtements légers. Fin juin, les salariés de Léa Nature reçoivent un mail et la saison des tenues d'été est officiellement ouverte. L'objectif ? "permettre à tout le monde d'adapter sa tenue aux températures, plutôt que d'activer une climatisation", explique Aurélia, responsable communication du groupe.

Un patio Léa Nature © Radio France - Juliette Mély

Système de refroidissement naturel

Dans les bureaux, pas de climatisation, mais un sol réfrigéré. Un circuit d'eau froide serpente sous le plancher, régulant l'air ambiant à 26 degrés . Les entrepôts, eux, sont refroidis par un système de géothermie. C'est ce qu'on appelle un puit canadien. " On va capter de l'air à 30 degrés à l'extérieur. Quand cet air va avoir circuler dans les 900 mètres de tuyaux, il va ressortir à 25 degrés. On gagne cinq degrés" , explique Thierry Bourgeois, directeur ingénierie. L'avantage en Charente-Maritime, " c'est que à deux mètres dans le sol, il fait 14 degrés toute l'année" ajoute-t-il.

Les salles de pause, elles aussi, ont été aménagées pour apporter des îlots de fraicheur. Entre les bâtiments : des tables arborées et des petites mares. Les salariés profitent également de leur pause pour aller se servir en fruits frais, mis à leur disposition toute la journée.