Chutes de neige : circulation délicate dans le nord de l'Ardèche et de la Drôme

La colline de l'Hermitage a blanchi, ici en arrière-plan du pont entre Tournon et Tain

Les flocons ont à nouveau coloré de blanc les paysages dans le nord de l'Ardèche et de la Drôme. La neige est tombée jusqu'en plaine. La neige rend la circulation plus délicate dans le Nord Ardèche. Selon le service des routes du département, les équipements sont conseillés sur la départementale 86 à partir de Saint-Péray et jusqu'aux limites nord de l'Ardèche ainsi que dans la région d'Annonay en ce milieu de matinée où certaines chaussées sont enneigées. La circulation des bus de l'agglo d'Annonay CoqueliGo est suspendue.

Côté Drôme, si la neige n'a pas tenu sur la chaussée à Valence, la circulation est délicate également sur le réseau secondaire en Drôme des collines.