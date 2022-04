Chutes de neige : circulation délicate en Haute-Savoie, quelques accidents sans gravité

L'épisode neigeux qui a commencé la nuit dernière en Savoie et Haute-Savoie était toujours en cours ce vendredi à la mi-journée. La neige semble tenir davantage en Haute-Savoie, où les sols étaient plus froids au moment des premiers flocons. Météo France annonce entre 1 et 5 cm sur la journée de vendredi. Le point sur la situation.

Des glissades en série

En Haute-Savoie, à 12h, les pompiers avaient réalisé neuf interventions pour des accidents sans gravité. Sur l'A40 vendredi matin vers 7h à Viry, un accident s'est produit entre un car de transport scolaire vide, un poids-lourd, une camionnette et deux voitures. Bilan : un homme de 59 ans légèrement blessé sur les six personnes impliquées.

1 à 5 cm de neige sont annoncés en plaine ce vendredi selon Météo France. © Radio France - Mélanie Tournadre

Autre accident au col d'Evires (Haute-Savoie) : une collision entre un poids-lourd et une voiture a fait trois blessés légers (une mère de famille de 35 ans et ses deux enfants). En Savoie, juste avant 8h, un homme a perdu le contrôle de son véhicule entre la Chapelle-du-Mont-du-Chat et Ontex, il est légèrement blessé.

Le mois de mars le plus sec depuis 1973

D'une manière générale, la circulation reste délicate à toute altitude. Soyez prudents dans vos déplacements. Sur Twitter, le prévisionniste Gaétan Heymes explique que "cet épisode est ultra-bénéfique, faisant suite à un mois de mars très sec dans les Alpes du Nord : à Bourg Saint Maurice (6,2 mm) comme Chamonix (16,6 m), c'est le mois de mars le plus sec depuis 1973".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix