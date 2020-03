Cinq départements de l'Ouest en vigilance orange crues

Météo France place ce vendredi soir cinq départements de l'Ouest en vigilance orange crues : le Calvados, l'Eure-et-Loir, la Vendée, les Deux-Sèvres et le Tarn-et-Garonne. La Vendée et les Deux-Sèvres étaient en vigilance orange depuis jeudi et vendredi.