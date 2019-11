Circulation difficile dans les Vosges après les chutes de neige, une centaine de poids lourds en attente

Vosges, France

La galère sur les routes vosgiennes ce lundi matin. La neige sème la pagaille notamment sur les hauteurs, selon un point communiqué par la préfecture des Vosges. Selon les derniers éléments communiqués vers 10 heures, une centaine de poids lourds étaient en attente, pour permettre aux saleuses d'intervenir.

Dans le détail :

ça bouchonne sur la D415 dans le secteur de Saint-Dié où quarante poids lourds sont en attente.

le secteur du col de la Chipotte est compliqué où 50 poids lourds sont en attente.

des arbres sont couchés sur la D420 dans le col du Haut-Jacques

la circulation est interdite dans le col du Bonhomme côté alsacien par arrêté préfectoral.

La RN 66 est en revanche débloquée au niveau de Fresse-sur-Moselle.

En tout début de matinée, jusqu'à six cols vosgiens ont été bloqués, le plus souvent à cause de poids lourds en difficulté. Par ailleurs, deux bus scolaires ont été bloqués à Lépanges-sur-Vologne et entre Anould et Gérardmer.

Plus d'un millier d'habitations sont également touchées en ce moment par des coupures d'électricité.