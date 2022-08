Climat : juillet 2022 est le mois de juillet le plus sec jamais enregistré depuis le début des mesures en 1959

Marqué par une vague de chaleur, ce mois de juillet 2022 est aussi le mois de juillet le plus sec depuis 1959 et le début des relevés confirme Météo France ce lundi 1er août. La majorité des départements du pays sont soumis à des restrictions d'usage de l'eau en raison de la sécheresse.

Le mois de juillet 2022 a été historiquement sec a confirmé Météo France à France Bleu ce lundi. À l’exception de quelques orages en début et fin de mois, les précipitations ont été rares et très faibles, voire inexistantes en région PACA et en Corse. Au 26 juillet, l'organisme de prévision avait enregistré moins de trois jours de pluie en plaine, soit trois à dix jours de moins que la moyenne climatologique. Ce déficit record de précipitations fait de juillet 2022 le mois le plus sec depuis juillet 1959, date des premières mesures.

En moyenne, en juillet, il est tombé 9,7 mm d'eau sur le pays, soit un déficit de 84 %. Le précédent record datait de juillet 2020, avec 16,7 mm de pluie cumulée. En juillet 2021 en revanche, le cumul moyen de précipitations s’élevait à 90,8 mm, soit un excédent de 50 %.

Déficit de précipitations de 85%

Derrière cette moyenne, il existe des disparités avec des déficits légèrement moins marqués en Île-de-France (18,7 mm, soit 60 % de déficit) et en région Centre (34,6 mm, soit 65 % de déficit), et beaucoup plus marqués en Corse (0,6 mm, soit 96 % de déficit sur une moyenne climatologique à 15 mm), en Bretagne et en Auvergne où le déficit est proche de 95 %.

Localement, quelques stations ayant subi des passages orageux ont tout de même une pluviométrie plus proche de la normale précise cependant Météo France qui a relevé ponctuellement 15 à 40 mm, de la Sarthe et du nord du Limousin au Nord-Pas-de-Calais et à l’intérieur de la Normandie.

"Une sécheresse historique des sols"

"On a atteint un niveau de sécheresse historique des sols depuis le 17 juillet", a précisé le 27 juillet à l'AFP Christian Veil, climatologue chez Météo France. "Les précipitations estivales servent à maintenir l'humidité des sols superficiels, à maintenir la végétation", a-t-il ajouté. Avec le très fort manque de pluie, "on est dans des conditions extrêmes au niveau des sols superficiels, on le constate rien qu'en voyant l'état de la végétation en France", a insisté Christian Veil, évoquant "des arbres qui souffrent tellement de la chaleur qu'ils perdent leurs feuilles". "C'est une situation très difficile alors que nous ne sommes que fin juillet", a encore souligné le climatologue.

Alors que la majorité des départements sont soumis à des restrictions d'usage de l'eau en raison de la sécheresse, la France s'apprête à vivre une nouvelle vague de chaleur, la troisième de l'été. Les maximales seront souvent supérieures ou égales à 35°C mercredi et Météo France prévoit des pointes à 39 ou 40°C dans le Sud-Ouest.