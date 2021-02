Climat : un essai scientifique en forêt de Haye pour réfléchir à la forêt de demain

Face aux prévisions d'évolution des températures, de la pluviométrie et aux autres changements liés aux réchauffement climatique, l'ONF mène avec des scientifiques une expérience en forêt de Haye. On teste l'adaptation possible de nouvelles essences d'arbres aux sols et au climat lorrains.

Pour l'instant on ne voit pas grand-chose sur cette parcelle d'un hectare. Une clôture pour protéger les jeunes pousses des animaux et des piquets qui délimitent la zone en 4 parties : une pour chaque arbre évalué. Le test s'appelle Nomades pour nouvelle méthode d'acclimatation d'essences.

Une expérimentation de longue haleine

Cet essai va en effet se prolonger sur plusieurs années (10 à 15 ans) pour que les arbres atteignent une maturité suffisante pour voir s'ils s'acclimatent bien au sol calcaire du plateau de Haye et au climat de notre région, qui pourrait bien changer d'ici quelques dizaines d'années selon les prévisions récemment faites par Météo France.

4 essences ont été plantées :

Le hêtre, l'arbre qui constitue l'essentiel du massif et qui représentera l'essence témoin, pour voir comment les autres se développent. Le calocèdre, un résineux originaire de Californie. Le sapin de Bornmuller, un résineux, cousin du sapin Nordmann, aussi appelé sapin de Turquie et originaire de la région méditerranéenne. Enfin le chêne pubescent, un feuillu, déjà présent dans notre région mais qui est originaire lui aussi du bassin méditerranéen.

Une jeune pousse de calocèdre, un résineux californien, a découvert la neige lorraine © Radio France - Johan Gand

Le sapin de Bornmuller, aussi appelé sapin de Turquie, originaire de la Méditerranée © Radio France - Johan Gand

Vous l'aurez compris, la plupart de ces nouvelles espèces sont habituées à des climats plus secs et plus chauds, on les imagine donc moins gourmands en eau et plus résistants face à des températures plus chaudes qu'en Lorraine. Mais ces arbres supporteront-ils les rigueurs des hivers lorrains et trouveront-ils tout ce dont ils ont besoin dans le sol du plateau de Haye, seul le temps le dira.

Et il en faudra du temps, car le temps de la nature n'est pas forcément celui des hommes.

Il ne s'agit pas de bouleverser la forêt

La forêt lorraine ne va donc pas être transfigurée du jour au lendemain. Il ne s'agit que d'un essai, le temps de voir les premiers résultats et d'en tirer les conclusions, ce n'est donc pas demain que le hêtre sera remplacé par un résineux californien.

Et puis il ne s'agit pas non plus de tout faire à la place de la nature. Philippe Pernodet, responsable territorial de l'ONF pour le Grand Nancy se dit dans les camp des optimistes, pour lui "la forêt saura s'adapter aux changements climatiques", mais à condition que la vitesse de ces bouleversements climatiques lui en laisse le temps. Pour ne pas "rester les 2 pieds dans le même sabot", il est donc utile d'anticiper et de voir quelles essences pourraient se plaire sous nos latitudes.

Au final, un avis scientifique et économique

A l'issue de ces tests dans une bonne dizaine d'années, ce sont les scientifiques qui diront si ces espèces peuvent être un apport intéressant pour le plateau de Haye, si les essences ont pu s'y développer dans de bonnes conditions.

Mais la filière bois (environ 40 000 emplois dans la région) aura aussi son mot à dire : sur la qualité de ces arbres, ce que l'on peut en faire et si c'est pertinent dans l'économie forestière lorraine.

Un essai purement scientifique, à ne pas confondre avec le plan de reboisement des forêts françaises qui vient d'être annoncé par le gouvernement pour un montant de 200 millions d'euros. Ce plan d'urgence, lui, est destiné à venir en aide à la forêt, qui a beaucoup souffert (à cause de températures plutôt favorables au printemps dernier) de la prolifération de scolytes, un insecte qui dévore le bois et qui a fait beaucoup de ravages notamment sur les épicéas.