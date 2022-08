Clone de Météo : en Corrèze et en Haute-Vienne cet été est le deuxième plus chaud après celui de 2003

Météo France l'a confirmé. L'été 2022 est le deuxième plus chaud depuis 1959 derrière celui de 2003. C'est aussi l'un des plus secs. Une tendance qui se vérifie tout à fait en Haute-Vienne et en Corrèze.

"Il n'y a pas eu de journées réellement fraîches à l'échelle nationale depuis début juillet" précise Météo France. Il a fait en moyenne 22,67° sur les mois de juin, juillet et août. C'est donc le deuxième été le plus chaud après 2003 où la température moyenne des trois mois avait été de 23,1°. Un constat qui se vérifie en Haute-Vienne et en Corrèze

Beaucoup plus de jours au delà des 25°

Il y a eu jusqu'à 75 jours par endroit au-delà des 25° dans nos deux départements. "C'est 1 fois et demi de plus que la normale" précise Françoise Marguerat, responsable de Météo France Limoges-Bellegarde. Quant aux jours ayant dépassé les 30° leur nombre aussi a explosé, 30 en Haute-Vienne par exemple soit un jour sur trois, et il y a eu 10 jours au delà de 35°. Ces chaleurs extrêmes sont passées par vague tout l'été, une en juin, deux en juillet et deux en août. Ce sont les nuits en fait qui différencient beaucoup cet été de celui de 2003. En 2003 elles avaient été très, très chaudes. ce qui n'est pas le cas durant cet été 2022. Les températures minimales des nuits ont été à peu près conformes aux normales.

Des pluies mal réparties

Conformes aux normales ou presque, et là contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce sont les pluies. Météo France a noté en Corrèze et en Haute-Vienne un manque de 15 % seulement. Mais avec une répartition totalement anormale et hétérogène. Il a beaucoup plu début et fin juin et ensuite plus rien jusqu'à la mi aout. "Le cumul était tant marqué sur le mois de juin que ça a compensé les déficits des mois de juillet et d'août" souligne Françoise Marguerat. Mais avec la chaleur qui a vite évaporé les pluies de juin on en arrive à cette sécheresse qui sévit toujours autant dans les deux départements.