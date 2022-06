Vigilance orange orages : des pluie intenses en Drôme et en Ardèche

Comme annoncé, une première ligne orageuse a traversé d'ouest en est l'Ardèche puis la Vallée du Rhône ce vendredi matin. La pluie tombée a affiché certaines "valeurs remarquables" selon Météo France : en 6 minutes, 16 millimètres d'eau tombés à Saint-Sauveur en Diois, ou encore 47 millimètres tombés entre 8 heures et 9 heures à Colombier-le-Jeune.

Déjà 34 millimètres d'eau en une heure à Vogüé, presque autant à Grospierre - Météo France

"Un cumul exceptionnel de près de 25 mm en 15 minutes a été observé sur le Diois, dans la partie la plus intense de l'orage" indique Météo France sur son site.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les pompiers de Drôme et d'Ardèche n'ont pas eu pour le moment à réaliser d'importantes interventions. Enedis indique que 7 500 clients ont été privés d'électricité pendant trois quarts d'heure ce vendredi, un peu après 9 heures, dans la zone de Valence.

Des grêlons de petite taille ont été signalés par endroit, notamment à Saint-Pierreville et à Boffres ou encore à Montboucher-sur-Jabron. Le vent a soufflé par rafales jusqu'à 72 km/h à Gluiras.

"D'ici midi, la ligne orageuse continue de progresser sur l'Isère et traverse la Savoie et la Haute Savoie, en continuant de générer de fortes intensités de précipitation. A l'arrière, de nouveaux orages arrivent sur le sud de l'Ardèche et de la Drôme, plus isolés/localisés mais potentiellement violents" précise Météo France.