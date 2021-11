Comment va se dérouler le retour sur Terre de l'astonaute Thomas Pesquet ?

Si les conditions météorologiques le permettent, l'astronaute Thomas Pesquet revient sur Terre dans la nuit de lundi à mardi. Après six mois passés à bord de la Station spatiale internationale, le Normand devrait ammerir au large de la Floride. Mais le trajet s'annonce très long.

"Alors qu’on se prépare à partir, il y a un peu un sentiment doux-amer ", avait récemment déclaré Thomas Pesquet lors d’une conférence de presse depuis la station spatiale. Après six mois à bord de l'ISS, il est temps pour Thomas Pesquet de remettre pied sur Terre. Son retour avec trois autres astronautes, reporté à plusieurs reprises en raison de phénomènes météo violent est normalement prévu pour la nuit de lundi à mardi. Le désamarrage de la capsule Crew Dragon de la Station spatiale internationale, prévu initialement ce dimanche en fin d'après-midi, est désormais fixé à ce lundi soir, 20h. La capsule et les quatre astronautes devraient amerrir au large de la Floride mardi vers 4h30 du matin heure française.

Après plus de six mois passés à bord de la Station spatiale internationale, le retour sur Terre de Thomas Pesquet est prévu ce mardi 9 novembre au petit matin. © Visactu

18 heures de voyages

408 kilomètres séparent l'ISS de la Terre. Avant le départ, les quatre astronautes doivent effectuer le tour de la Station à bord de leur module, afin d’en photographier l’extérieur. Puis ils devront s’éloigner et attendre patiemment le feu vert de la Nasa avant de s’élancer vers la Terre."Les conditions météorologiques doivent être bonnes car une fois la descente entamée, rien ne peut arrêter la capsule. Ils peuvent donc attendre jusqu’à 15 heures en orbite avant de recevoir l’ordre", explique au Parisien, Didier Schmitt, responsable de la stratégie et de la coordination du programme d’exploration robotique et humain à l’Agence spatiale européenne (ESA).

Pas de toilettes

Le quotidien britannique The Independant révèle qu'à cause d'une fuite dans la capsule Crew Dragon, les toilettes seront donc hors-service. "Ils portent en permanence des couches qui leur servent notamment pendant les sorties extra-véhiculaires", livre le membre de l’ESA.

Trente minutes avant l'atterrissage, le vaisseau va se scinder en trois parties et une capsule va se détacher, dans laquelle se trouvent Thomas Pesquet et Oleg Novitski, explique la chaine LCI. Cette capsule va continuer seule le retour vers la Terre. Lorsqu'elle arrivera au-dessus des nuages, un parachute sera déployé pour freiner l'appareil. À 70 centimètres du sol, des fusées de rétrofreinage vont s'allumer pour amortir l'impact. Mais l'atterrissage reste très violent pour les astronautes et il leur faudra plusieurs heures voire plusieurs jours pour se remettre.

Suivez en direct le retour de Thomas Pesquet