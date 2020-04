Confinement et records de chaleur : "On cherche la lumière" dans les appartements sans balcon à Rouen

C'est du jamais vu depuis plus de 50 ans pour une première quinzaine d'avril à Rouen. Pendant trois jours d'affilée, ces 8, 9 et 10 avril 2020, on a franchi la barre des 25°C. Un record de chaleur qui tombe en pleine période de confinement. Dans ce contexte, quand on habite dans un appartement sans balcon ni terrasse dans l'agglomération de Rouen, il faut s'organiser et saisir chaque occasion de profiter d'un rayon de soleil tout en restant à l'intérieur.

Laura, enceinte 7 mois, habite un appartement à Mont-Saint-Aignan. Elle a d'abord repéré les horaires de passage du soleil dans son appartement. De 9h à 13h, chaque matinée, elle ouvre grand sa fenêtre et installe une table pour déjeuner là. "Je prends bien le soleil, je bouquine un peu, je fais un peu bronzette jusqu'au début d'après-midi. Ensuite avec ma fille on va faire une courte balade, elle avec son vélo ou sa trottinette et moi je marche. Comme ça on prend le soleil et ça nous fait déjà beaucoup de bien."

J'ai le petit flacon d'écran total au bord de la fenêtre

Chez Anne-Laure, une petite routine s'est installée depuis quelques jours. "Je fais partie des chanceux même si je n'ai pas de balcon, j'ai un appartement exposé plein sud et dès que le soleil pointe le bout de son nez, je me mets dans un transat, j'ai le petit flacon d'écran total au bord de la fenêtre... c'est un peu comme si j'étais à la plage sauf qu'au lieu d'avoir le sable sous les pieds, j'ai le parquet de l'appartement."

Je fais comme les suricates

Tout est une question d'exposition quand on vit sans balcon. Sylvaine, elle, compte les jours depuis le 17 mars. Dans son appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble d'une petite rue de la rive gauche de Rouen, la lumière est rare. "Le confinement, on fait ça sérieux, on se lave bien les mains, on met des gants quand on sort les poubelles mais on cherche la lumière. _Je suis contente d'avoir un chien_, je le sors et je prends le soleil. Je m'adosse à un lampadaire et je fais comme les suricates, je reste au soleil, je sens le vent sur ma peau et je me sens vivante et pas seulement enfermée dans mon appartement sans balcon."

Toute la Normandie devrait bénéficier de températures clémentes dans les jours à venir. Outre les 25°C enregistrés à Rouen, Météo France a relevé 24°C à Evreux le 9 avril 2020 et c'est un record en cette période. A Caen, on mesure 23°C ce qui est sympathique mais loin du record de 26°C pour la saison. Les températures resteront élevées ce week-end. Un rafraîchissement passager est prévu par Météo France à partir de lundi.