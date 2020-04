Coronavirus et Météo : les habitants des pays de la Loire confinés mais avec du soleil et de la chaleur

Les ligériens n'ont pas vraiment pu en profiter à cause du confinement du au Coronavirus mais il a fait très beau et très chaud dans la région pour le mois d'avril selon Météo France. Il n'y a pas eu de record battu mais des périodes très ensoleillées et cela dans tous les départements.

Beau et chaud

"Très beau et très chaud pour la saison, c'est un peu le bilan de ce mois d'avril" souligne Lionel Salvère, prévisionniste à Météo France et chargé de communication pour la région. " Nous avons enregistré 220 heures d'ensoleillement, ce qui fait près de 140% de plus qu'un mois classique. On peut dire qu'il a fait très beau dans la région des pays de la Loire. Sur les températures

Alors, nous n'avons pas enregistré de record au niveau du thermomètre mais nous avons eu des températures en moyenne de quatre à cinq degrés au-dessus des normales de saison. Il y a eu une moyenne sur l'ensemble des départements entre 24 degrés à 26 degrés pour le week-end de Pâques.

On retiendra aussi que parallèlement, les deux premiers jours d'avril ont été assez froid avec même des petites gelées par endroit".

Plus de 220 heures de soleil en Pays de la Loire en avril 2020 © Radio France - Marie-Coralie Fournier

Peu de pluie mais pas de panique

"Pour les précipitions, les pluies de ces derniers jours n'ont pas comblé le déficit de la totalité du mois" poursuit Lionel Salvère, prévisionniste à Météo France et chargé de communication pour la région. "Il est tombé en moyenne entre 45 et 50 mm soit 75% de précipitation d'un mois d'avril normal. Les secteurs du nord de la Sarthe et de la Mayenne sont les plus secs mais on ne peut pas parler de sécheresse.

"Enfin, on retiendra aussi qu'il n'y a pas eu d'inondation dans la région, mais de gros orages en début de cette dernière semaine d'avril à Cholet et la Roche-sur-Yon".