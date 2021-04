Coronavirus : on vous explique pourquoi la météo est moins fiable depuis le Covid-19

Pluies, orages, gelées, fraîcheur. Ce n'est pas qu'une impression, on vit un mois d'avril pourri ! "Le plus frais depuis au moins 20 ans en Provence", selon Paul Marquis, météorologue indépendant dans les Bouches-du-Rhône. Sur France Bleu Provence, le fondateur du site "La Météo du 13", reconnaît des prévisions beaucoup moins fiables depuis le début de la pandémie il y a un an. Avec le Covid-19, on perd jusqu'à trois jours de précisions.

Moins de données météo enregistrées par les avions

Le manque de fiabilité s'explique par la chute du trafic aérien depuis mars 2020. Les avions ne volent quasiment plus depuis plus d'un an. Or un avion dans le ciel se comporte comme une véritable station météo explique Paul Marquis. "Les avions quand ils volent enregistrent des données météo importantes et en grand nombre. Elles sont ensuite reprises par des algorithmes météo. Donc avec la chute du trafic aérien, ces algorithmes sont moins enrichis et on perd forcément en fiabilité. En un an, on a perdu quasiment trois jours de fiabilité, estime l'expert météo, donc c'est très conséquent pour notre métier".

"On a perdu jusqu'à trois jours de bonne fiabilité" - Paul Marquis, fondateur de la Météo du 13

Avant le Covid, 80% des prévisions étaient fiables à six jours. Depuis il est difficile d'y voir clair au-delà de trois jours. La précision est encore plus difficile quand il ne fait pas beau. Selon Paul Marquis, en ce moment, il n'y a pas de fiabilité au-delà d'un ou deux jours.