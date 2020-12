Corrèze - Intempéries : panne sur le réseau RTE, 15.000 foyers privés de courant dans le secteur d'Ussel

Alors que les opérations de rétablissement du courant continuaient ce lundi soir dans l'Est de la Corrèze, après les chutes de neige de la nuit précédente et la tempête Bella, une "panne générale" survenue sur les installations du réseau RTE (Réseau de Transport d'Electricité) du secteur d'Ussel a été constatée ce lundi soir, selon des informations recueillies par France Bleu Limousin. Elle provoque du coup une coupure d'électricité pour environ 15.00 foyers du secteur d'Ussel et des alentours et freine également considérablement les opérations de rétablissement de l'électricité entamées par Enedis depuis ce lundi matin.

Ce lundi soir cependant, RTE semblait avoir réparé une partie des dysfonctionnements, même si le travail risque d'être encore long.

Enedis attend par ailleurs des renforts, en plus de la centaine de personnes déjà mobilisées ce lundi. Des équipes également freinées par des difficultés d'accès aux pannes, en raison de la neige. L'opérateur a également utilisé des drônes pour tenter de repérer les pannes depuis le ciel, mais les opérations s'annoncent encore longues et compliquées "Tout ne sera pas rétabli mardi soir" indique à France Bleu Limousin Jean-Luc Gautier, le représentant d'Enedis pour le Limousin.

Poids lourds en travers sur l'A89 ce lundi soir

Par ailleurs, il a recommencé à neiger ce lundi soir en Corrèze, et un poids lourd s'est mis en travers de la chaussée sur l’Autoroute A89 en fin d'après-midi, à hauteur de Saint-Fréjoux, juste après Ussel, en direction de Clermont. Un bouchon conséquent s'est formé derrière l'accident, qui n'a pas fait de blessé.

L'interdiction de circulation des poids lourds sur l'A89 avait été levée ce lundi après-midi par la Préfecture de Corrèze, après avoir été interrompue dimanche après-midi. La gendarmerie de Corrèze demande à tous les usagers d'éviter les déplacements inutiles, que ce soir sur l'autoroute ou sur le réseau secondaire.