Corse-du-Sud : le bilan des intempéries

La pluie s’est invitée en Corse en ce premier week-end de novembre. La Corse-du-Sud a été placée en vigilance orange "pluies-inondations" jusqu'à 16h, et jaune "vagues-submersion", toujours en cours celle-ci. Des vols ont été déroutés et des manifestations sportives annulées.

Corse-du-Sud, France

La vigilance orange "pluies-inondations" a été levée à 16h ce dimanche 3 novembre. Elle s'est muée en vigilance jaune. Cela dit, La Corse-du-Sud reste en jaune pour le vent violent et les vagues et la submersion. Le mauvais temps devrait continuer son séjour sur l'île. La Haute-Corse est également en vigilance jaune "vents violents" jusqu'à demain 12h, avec notamment des rafales annoncées dans le Cap Corse à 160Km/h. Les transports scolaires ont été annulés pour la journée de lundi dans cette partie de la Corse, ainsi que dans le Nebbiu, indique la Collectivité de Corse dans un Tweet.

Des commerces inondés et des rues fermées

C’est la région ajaccienne qui a été la plus touchée par la pluie. A Ajaccio, la rue des Halles et l’avenue Noël Franchini ont été inondées. Plusieurs restaurants et commerces divers se sont également retrouvés les pieds dans l’eau, causant des dégâts matériels. La mer s’est aussi déchaînée et, par mesure de précaution, la municipalité d’Ajaccio a fermé le quai des torpilleurs et la place Miot au public en raison de la houle. Une éboulement a également été constaté sur la route des Sanguinaires.

Intempéries dans le centre ville d'Ajaccio © Radio France - Olivier Castel

Un apnéiste secouru à Coti-Chiavari

Les pompiers ont effectués une quinzaine d’opérations de secours entre samedi et dimanche matin. Dimanche matin, sur la plage de la Verghja à Coti Chiavari, les services de secours ont aussi mobilisé un bateau, un hélicoptère de la sécurité civile et cinq plongeurs pour venir en aide à un apnéiste en perdition. Sur la commune de Sarrula è Carcupinu, quatre adultes et un enfant ont été mis en sécurité samedi car leur maison était noyée sous un mètre d’eau. Du côté du Vazziu, dans la même journée, un automobiliste pris au piège dans 50cm d’eau a également été pris en charge par les services de secours.

Sur les réseaux sociaux, bon nombre de vidéos de ces inondations circulent. En début d'après-midi, l'une d'elle montrait un exemple de la situation dans le Sartenais-Valincu, avec une rivière d'eau boueuse dans la rue Général de Gaulle.

Le niveau du fleuve Rizzanesi est également monté deux fois en moins de 24h et le débit a atteint ce dimanche les 69m3/sec (source : Vigicrue)

Des vols déroutés

Plusieurs vols à destination d’Ajaccio, de Figari ou encore de Calvi ont été déroutés sur l’aéroport de Bastia-Poretta comme le Paris-Ajaccio prévu pour 9h00. Les passagers qui devaient débarquer et embarquer ont été acheminés en bus. Quelques retards ont également été enregistrés à l’aéroport Napoléon Bonaparte.

Matchs de football annulés

En raison de la pluie, la ligue Corse de football a décidé d’annuler et de reporter toutes les rencontres se jouant en Corse de Sud ou qui devait opposer une équipe du Nord et du Sud de l’île pour éviter les déplacements.