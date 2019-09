Corse : l’été a battu des records de chaleur

Corse, France

En cette mi-septembre, il continue à faire très beau et surtout très chaud en Corse. La température que nous ressentons tous reste subjective, mais les thermomètres, eux, sont formels, des records ont été battus cet été. Des records de chaleur soulignés par Patrick Rebillout, climatologue et chef de centre de la station de Météo France à Ajaccio. La compilation de données est surprenante :

73 jours au-dessus de 30 degrés dans la région de Figari, 76 jours dans le centre de l’île à Corté, 65 jours à Castirla, 47 jours à la station de l’aéroport d’Ajaccio, soit 30 de plus que la normale (sachant qu’à la station des Milelli au-dessus de la ville d'Ajaccio, on note 73 jours).

Cet été a donc été en moyenne 4 degrés au-dessus des normales de saison, mais ce n’est pas fini apparemment, puisque, selon le climatologue, on décompte déjà pour ce mois de septembre, deux degrés au-dessus de la norme.

Patrick Rebillout fait aussi remarquer que, depuis 2015, tous les étés, en Corse, sont plus chauds que la normale de deux degrés. Et il devrait encore faire chaud et sec dans les prochaines semaines. Ces écarts, ces pics de température sont presque devenus habituels, et cela ne devrait donc pas s'arranger.