Côte-d’Or : baisse de la température moyenne, année pluvieuse : le bilan de la météo en 2021

On lève les yeux au-dessus de nos têtes pour faire le bilan 2021 de la météo en Côte-d'Or !

Principal enseignement : une température moyenne en baisse. Il a fait un peu moins chaud dans le département que les autres années. Après trois années consécutives à la hausse entre 2018 et 2020, il a fait par exemple 11,3 degrés en moyenne à Dijon cette année. La température moyenne avait dépassé les 12 degrés sur les 3 dernières années.

Dans le détail, la valeur est de 11,5 degrés en Côte-d'Or. Une température qui varie en fonction du terrain, 10 degrés sur les reliefs et 11,5 degrés en plaine.

Une année 2021 "bizarre" qui marque "une pause dans le réchauffement climatique" selon François Lequeu, prévisionniste-conseil au centre Météo-France de Dijon Copier

Une météo déréglée, quelles explications ?

Alors quelles explications ? Un climat souvent déréglé, des gels tardifs au printemps, un été indien qui a duré en septembre et beaucoup de pluie qui ont gorgé les sols.

Prévisionniste-conseil au centre Météo-France de Dijon (pour la Côte-d’Or et l’ensemble de la Bourgogne), François Lequeu a relevé des situations marquantes, avec des cours d’eau souvent débordés. La Saône a ainsi été débordée au mois de juillet.

Pluviométrie excédentaire et plus d’eau aussi au mois de Juin, entre le Morvan et l'Auxois, où il est tombé par endroits jusqu'à 2 fois plus d’eau que la normale souligne François Lequeu avec des débordements ponctuels pour la rivière de l'Auxois, au nord-ouest de la Côte-d’Or.

A Dijon, il est tombé 700 mm de pluie en moyenne, soit un peu plus que les 600 mm de l’an dernier. La faute notamment à "un mois de mai pluvieux" souligne-t-on du côté de Météo France.

La pluie a marquée 2021 en Côte-d'Or selon François Lequeu Copier

Conséquence de la pluie, les Côte-d’Oriens ont un peu moins profité du soleil. Mais le bilan est sauvé par de belles heures au printemps et à l'automne. De quoi faire de 2021 une année "pratiquement normale", "un peu moins de 2 000 heures d'ensoleillement à Dijon, soit autant que sur la période 1980-2020" souligne François Lequeu.

Et si la pluie s’est trop souvent invitée cette année, le prévisionniste justifie par un temps froid, plus instable avec des gouttes froides, des poches d’air froid en altitude, au-dessus de la Côte-d’Or. Selon François Lequeu, l’anticyclone des Açores a aussi trop souvent fait défaut. Son absence a provoqué l’arrivée de nombreuses dégradations orageuses pendant 3 mois, entre mai et juillet.

Une douceur exceptionnelle pour finir 2021

L’année 2021 se termine quand même en beauté ! Une douceur exceptionnelle s’est invitée en Côte-d’Or depuis le 21 décembre, grâce à une remontée d’air frais, doux, en provenance des Açores et des Caraibes.

François Lequeu explique la hausse des températures pour la fin d'année 2021 en Côte-d'Or Copier

De quoi donner des températures au-dessus des 10 degrés, soit 2 fois plus que les normales de saison :! Après le brouillard et le froid du début de mois de décembre, le mercure grimpe et la situation devrait se poursuivre jusqu'au mercredi 5 janvier 2022. Les températures vont ensuite redescendre au niveau des normales de saison, aux alentours de 5 à 6 degrés l’après-midi en Côte-d’Or.