Côte-d'Or : comment se protéger du froid ?

Dijon, France

Pour Baptiste, un dijonnais c'est simple. "Moi ça m'est arrivé de mettre une bouteille d'eau chaude dans mon sac mais il faut la boire rapidement parce que ça refroidit vite dehors", raconte en souriant le jeune homme de 24 ans. Accompagné de son amie, Claudia, ils se préparent à lutter contre la vague de froid qui touche le département depuis quelques jours. Et selon Météo France, le froid devrait toucher notre département jusqu'à ce mercredi 13 novembre, au moins.

De la pluie à partir de jeudi ?

"Moi c'est écharpe, bonnet, col roulé, doudoune, la totale. Je suis très frileuse", raconte Christiane rencontrée dans les rues de la cité des ducs. Cette habitante de Chenôve est dorénavant parée pour affronter l'hiver. "Il y a aussi tout cet arsenal de vêtements qui vous tiennent au chaud, qui sont légers comme des collants, des chaussettes par exemple", poursuit-elle.

Pour moi, c'est écharpe, bonnet, la totale. Je suis très frileuse - Christiane de Chenôve

Avec le froid, devrait s'ajouter de la pluie à partir de ce jeudi 14 novembre selon les prévisions de Météo France. "Moi je n'ai pas peur du froid", souligne en souriant Sandrine, croisée près de l'arrêt de bus Darcy. "On est habitué ici en Côte-d'Or au froid et à l'hiver et pour ma part c'est pull, et puis on va bien se couvrir", continue-t-elle tout sourire.

