Côte-d'Or : dix jours d'automne au cœur de l'été

On peut ranger les espadrilles et les sandales pour quelques jours (image d'illustration)

On peut ranger la crème solaire et garder le parapluie à portée de main. Ce début août est marqué par une "parenthèse automnale" nous dit Météo France. Les températures sont 5°C en dessous des normales saisonnières avec une chute marquée ce jeudi 3 août. Vendredi, on passera même sous la barre des 20°C, avec une maximale prévue de 19°C.

ⓘ Publicité

On l'a un peu oublié avec les derniers été très chauds, voire caniculaires, mais cet épisode frisquet en été n'est pas une première en Côte-d'Or. "On a déjà vécu la même chose en 2011, 2007 et 2000" nous rappelle Mickaël Oquidan, prévisionniste à Météo France Bourgogne. "C'est dû au passage d'une dépression qui se forme sur l'atlantique nord. Elle passe sur les îles Britanniques, frôle le nord de la France et pèse suffisamment pour perturber l'été et nous amener un temps frais."

Retour de l'été le 10 août

D'ici la fin de cette semaine, on aura donc des coups de vent de 60 à 90 km/h. "Mais ce sera moins violent que les orages d'été qui soufflent à plus de 100 Km/h" relativise Mickaël Oquidan. Ce temps automnal ne va heureusement pas s'installer. "A partir du 10 août, on va retrouver une météo estivale" affirme le prévisionniste.

loading

Il pleut, il va pleuvoir, et c'est une bonne nouvelle pour nos cours d'eau et nos nappes souterraines. Avec le retour des averses, il est tombé 34 mm de pluie au mois de juillet à Dijon, et l'on retrouve enfin une pluviométrie normale. Mais cela ne gomme pas pour l'instant le déficit de précipitations enregistrée depuis le début de l'année. Il nous manque 10 à 30 % de pluie en Côte-d'Or, et c'est actuellement le Morvan qui manque le plus d'eau.