Côte-d'or : météo ensoleillée, jardiniers débordés

La météo ensoleillée et printanière a donné envie aux jardiniers du dimanche de s'activer ce mercredi à Plombières-lès-Dijon.

Soleil, douceur, arbustes qui commencent à bourgeonner... À peine une dizaine de jours après que la neige et le froid ont frigorifié la Côte-d'Or, c'est désormais le printemps, avec des températures qui ont frôlé les 20 degrés ce mercredi 24 février.

Les températures ressenties la nuit étaient descendues bien bas, jusqu'à -10 degrés parfois. Depuis quelques jours, le mercure s'affole. Est-ce bien normal ? Ou bien s'agit-il d'une nouvelle manifestation du réchauffement climatique ? On a posé la question à Jean-Marie Loubet, propriétaire d'une pépinière qui existe depuis 1964 à Beaune : "Je me rappelle, il y a une trentaine d'années, il avait fait une période comme ça pendant 10, 15 jours. Et début mars, il y avait eu 10 centimètres de neige. C'est pas gagné encore le printemps !"

Les jardiniers amateurs sont comme des fous à Plombières-lès-Dijon. Avec ce beau soleil et ces températures plus qu'agréables, les jardiniers sont nombreux à s'activer sur les petites parcelles qu'ils ont acheté en bordure de la route de Paris. Comme Simone, 76 ans, sécateur à la main : "J'ai mis les oignons, nettoyé les fraises et mis de l'anti-chlorose !"

Les Forsythias de Jocelyne commencent à bourgeonner © Radio France - Thomas Nougaillon

Dans cette vaste zone de jardins et de parcelles, certains viennent simplement profiter du soleil, du chant des oiseaux et des premiers bourgeons. Comme Jocelyne, 64 ans, de Dijon qui possède un terrain depuis l'an dernier : "Mes Forsythias bourgeonnent déjà, c'est l'un des premiers arbres qui fleurit."

Une fin février plutôt chaude et un printemps qui a au moins trois semaines d'avance, cela inquiète un peu Patrice Marchandiau, directeur des pépinières de Plombières : "On a déjà vu ça mais moi j'ai peur que la végétation démarre et qu'on ait du froid derrière, parce qu'il gèlerait tous les fruits qui seraient déjà formés !"

Patrice Marchandiau dirige les Pépinières de Plombières-lès-Dijon, très connues des amateurs de jardinage © Radio France - Thomas Nougaillon

Atrécor, une jardinière expérimentée de 88 ans préfère relativiser : "Nous, les jardiniers, on subit les saisons ! Si ça gèle, eh ben, tant pis !"

Ce jeudi, on aura exactement la même journée ensoleillée que ce mercredi selon Météo France. Un beau temps qui va se maintenir dans les prochains jours (malgré le retour des nuages) et même si on devrait perdre 4-5 degrés dans les prochains jours, les températures vont tout de même rester largement positive jusqu'au 10 mars.