EN IMAGES - Un violent orage de grêle a touché la Côte-d'Or ce mardi après-midi

La Côte-d'Or était placée en vigilance jaune ce mardi 12 septembre 2023, mais c'est pourtant un orage assez violent qui s'est abattu dans l'après-midi. Un épisode, accompagné de fortes pluies et de grêle, localisé notamment dans la vallée de l'Ouche et la région dijonnaise. Plus de mille éclairs ont été comptabilisés sur la Côte-d'Or par le site Keraunos entre 15 heures et 16 heures. Ces conditions ont même perturbé le trafic des tramways dijonnais suite à la formation de grosses flaques d'eau.

L'orage en images