Côte-d'Or : une anomalie de quatre degrés en octobre 2022

C'est confirmé. Le mois d'octobre 2022 a été le plus chaud jamais relevé en France et la Côte-d'Or n'a pas échappé à cette douceur hors norme avec une anomalie de quatre degrés au dessus de la moyenne des normales saisonnières. On a même enregistré un écart de 10.5 ° à Dijon le 28 octobre.

Durant la journée, la place de la République à Dijon est un lieu apprécié par les riverains et les commerçants. Octobre 2022 aura été le plus chaud jamais mesuré en France avec en moyenne 22 degrés en journée et jusqu'à 33,2 degrés relevés à Cambo-les-Bains dans les Pyrénées Atlantiques. Jour et nuit confondus, la température moyenne est légèrement supérieure à 17 degrés soit 3 à 4 degrés au-dessus de la normale. Le record détenu jusqu'à présent par un mois d'octobre datait de 2001. Il est donc battu en France Pas de record en Côte-d'Or mais une anomalie de 4 degrés en Octobre 2022 La température moyenne des mois d'octobre en Côte-d'Or est de onze degrés. Cette moyenne est largement dépassée cette année avec 15 °C pour ce mois d'octobre 2022, soit une anomalie de 4°C. Cet évènement de douceur extrême a surtout concerné la deuxième quinzaine d'octobre. On a même atteint un pic d'anomalie de température maximale le 28 octobre avec un écart à Dijon de +10.5 °C avec 23.5°C dans la capitale Bourguignone ce jour là.