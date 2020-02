Coup de foudre sur la cathédrale de Strasbourg

Strasbourg, France

Ce lundi 10 février à 23h57, la foudre a frappé la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Cela a endommagé l’installation électrique et provoqué l’extinction de l’éclairage de mise en valeur du monument. Une intervention technique est en cours depuis 7h mardi matin, pour vérifier que toutes les mesures de sécurisation de l’édifice sont opérationnelles et assurer la remise en état des installations électriques. L’unité départementale de l’architecture et du patrimoine du Bas-Rhin et le service de la direction régionale des affaires culturelles du Grand Est sont mobilisés.

Par ailleurs, une alarme incendie s’est déclenchée vers 11h ce mardi matin, de manière intempestive, en présence des équipes de contrôle. La cathédrale a été momentanément évacuée par mesure de précaution. Cet après-midi, la cathédrale est à nouveau ouverte au public.

En septembre 2019, déjà la foudre avait frappé le paratonnerre de la cathédrale sans porter atteinte aux installations électriques de l’édifice. L’ensemble des installations avaient été contrôlées à la demande des services de l’État.

à lire aussi Tempête Ciara en Alsace : huit blessés légers, de nombreuses routes coupées