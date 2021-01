Coup de froid et de la neige à basse altitude sur la région Occitanie ce week-end

Pour débuter cette nouvelle année et comme prévu il y a quelques jours, c’est bien le froid qui va se maintenir et même s’accentuer dans la région Occitanie. Au minimum, jusqu’au 7 janvier prochain selon les prévisions de Météo France. De la neige aussi, attendue en basse altitude, dès 200-300 mètres. Ce samedi, les nuages vont arriver dans l'après-midi. Des rafales de vent aussi, jusqu'à 45km/h.

En fin de journée et dans la nuit de samedi à dimanche, les flocons devraient faire leur apparition, en plaine. D’abord à l'est Midi-Pyrénées. Le Tarn devrait être le département le plus affecté, entre les Monts de Lacaune et la Montagne Noire (3 à 5 cm sur les secteurs de Castres et Carcassonne). À Toulouse et sur la plaine, on pourrait aussi se réveiller dimanche sous un léger manteau blanc (1 à 3 cm). Aux abords des Pyrénées, ce sont surtout l’Ariège et l’ouest de l’Aude qui seront soumis à ces précipitations. Ainsi, le Luchonnais et le Couserans, on attend 2 voire 4 cm de neige.

Épisode de froid durable

En conséquence, Vinci Autoroutes appelle à la vigilance suite aux prévisions de chutes de neige et risque de verglas. À l’ouest, les autoroutes A61 (secteurs Toulouse et Carcassonne), A66, A64 (secteur de Lannemezan) et A62 pourraient également être concernées, samedi et dimanche.

"Il ne s'agira pas d'un épisode neigeux notable" précisent Météo France. Mais la situation va rester hivernale toute la semaine prochaine, en commençant par lundi et mardi, avec une nouvelle possibilité d’averses de neige jusqu’en plaine. Dans tous les cas les températures seront froides, avec des gelées nocturnes attendues. Il ne fera pas plus de 2 à 4°C l’après-midi dans les plaines. En altitude, la température devrait descendre entre -10 et -15°c la nuit.