Coup de vent : 4.000 foyers toujours privés d'électricité en Normandie, dont 1.000 dans la Manche

Le coup de vent qui a balayé la Normandie ce vendredi a provoqué quelques coupures d'électricité, à cause de branches tombées sur les câbles et des fils arrachés par le vent. Au total, on a compté jusqu'à 7.000 foyers privés de courant en milieu de matinée dans la région. Ils n'étaient plus que 4.000 en début d'après-midi, dont un millier dans la Manche, principalement dans le secteur du Coutançais, autour d'Agon-Coutainville ou encore de Gavray.

L'objectif d'Enedis était de reconnecter l'ensemble des abonnés au réseau avant ce vendredi soir. Les cinq départements normands sont en vigilance jaune vent violent et vagues-submersion ce vendredi.