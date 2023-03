Coup de vent attendu en Bretagne ce jeudi soir

Un coup de vent est prévu ce jeudi soir en Bretagne. Vent "fort à très fort", annonce Météo France qui place le Morbihan et le Finistère en vigilance jaune vagues-submersion pour le début de matinée et la fin d'après-midi, et toute la région en vigilance jaune vent à partir de cet après-midi.

Météo France prévoit des vents en rafales à 95 km/h dans le sud Finistère, et jusqu'à 100 km/h dans le sud du Morbihan, du côté de Lorient.